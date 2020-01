Salvini: “dobbiamo fare meglio nelle grandi città. Al lavoro per le elezioni comunali a Roma e Milano”

31 Gennaio 2020 22:12

Salvini: “quello che è emerso dall’analisi del voto in Emilia Romagna e Calabria è che dobbiamo far meglio nel dialogo con le grandi città”

“Quello che è emerso dall’analisi del voto in Emilia Romagna e Calabria è che dobbiamo far meglio nel dialogo con le grandi città”, è quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dopo la riunione del Consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano. “Questo – ha aggiunto – non solo a Bologna ma anche a Roma, a Torino, a Trento, perchè il voto emiliano ci dice che la Lega e’ il primo partito in due comuni su tre, nei grandi centri, Bologna e Modena, ha vinto con distacco il Pd”. “Il giro di ascolto che farò nei capoluoghi non sarà fatto di comizi ma di momenti di incontro, di confronto. A Palermo incontrero’ ad esempio avvocati e commercianti. A Milano e Roma stiamo gia’ ragionando sia sui candidati che sul progetto che sulla squadra. Ho gia’ fatto incontri diversi e riservati sia a Milano sia a Roma che muoverci per tempo”, conclude.

Valuta questo articolo