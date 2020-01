Regionali, Matteo Salvini a Catanzaro: “la Lega domenica stravincerà le elezioni” [FOTO]

22 Gennaio 2020 15:28

Regionali, Matteo Salvini a Catanzaro per l’ultima tappa del tour calabrese: “il Pd si dovrebbe vergonare, c’è un buco di 3 miliardi nella sanità”

Si chiude il tour elettorale in Calabria di Matteo Salvini in vista delle regionali di domenica 26 gennaio dopo la tappa di questa mattina a Serra San Bruno. In un teatro comunale di Catanzaro gremito di simpatizzanti e militanti della Lega, l’ex ministro degli interni afferma: “sono sicuro che la Lega stravincerà le elezioni. Grillo ha tradito gli italiani e molti elettori grillini voteranno per noi”. “Il pd si dovrebbe vergognare: nella sanità calabrese ci sono tre miliardi di debiti. Vi prometto che sarà istituito un assessorato alla disabilità perchè noi non dimentichiamo gli ultimi e chi soffre”, prosegue il leader del Carroccio. “Mancano pochi giorni al voto, vi chiedo – Salvini si rivolge al pubblico- un impegno importante per far votare Lega, convincete gli indecisi ed i delusi”.

Valuta questo articolo