Salvini in Calabria: due giorni ad alta tensione, annunciate proteste contro il leader della Lega

Matteo Salvini sbarca in Calabria il 16 e 17 gennaio: iniziative da Riace a Spezzano della Sila. Si prospettano due giornate ad alta tensione, annunciate proteste contro il leader della Lega

Tutto pronto in Calabria per l’arrivo di Matteo Salvini. Il leader della Lega terrà delle iniziative, il 16 e 17 gennaio, a Lamezia Terme, Catanzaro Lido, Riace, Gioia Tauro, Spezzano della Sila, Corigliano-Rossano. Intanto si stanno mobilitando gli avversari di Salvini: su facebook sono nati vari gruppi di mobilitazione tipo “Contro Salvini venerdì 17 gennaio 2020 Corigliano Rossano” e “Corigliano non si Lega”. Per i manifestanti il raduno è in piazza Valadastri nella cittadina in provincia di Cosenza. Anche a Lamezia Terme sono previste contestazioni per il leader del Carroccio. Sui social è stato creato un evento “Mai con Salvini-Lamezia non si Lega” con concentramento degli anti salviniani a Piazza Mercato Vecchio. Si prospettano, dunque, due giornate ad alta tensione.

