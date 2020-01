Salvini in Calabria: “la ‘ndrangheta è una merda, useremo ruspa e maniere dure”

10 Gennaio 2020 12:02

Le parole di Matteo Salvini in Calabria oggi

“La ‘ndrangheta e’ merda, in Calabria come in Emilia, noi useremo ruspa e maniere dure con certa gente che non merita niente. La ‘ndrangeta e’ merda“. Lo dice Matteo Salvini, in diretta su Facebook.

