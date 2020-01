Salvini: “la Calabria ha bisogno di lavoro, lavoro, lavoro”

10 Gennaio 2020 15:59

Le parole di Matteo Salvini durante la visita di oggi in Calabria

“La Calabria ha bisogno di lavoro, lavoro, lavoro“. Cosi’ Matteo Salvini, oggi a Rende (Cosenza), per un incontro con gli agricoltori, e poi nel Catanzarese e a Crotone in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo. “Ma anche infrastrutture e poi sanita’: mi sono fermato a fare uno spuntino e c’era una signora – ha raccontato Salvini – che da 16 anni, 4 volte all’anno, prende l’aereo per venire a farsi terapia a Milano. Non e’ normale: siamo nel 2020, – ha detto ancora il leader della Lega – serve una sanita’ normale, infrastrutture, penso alla statale 106, e lavoro, perche’ qualcuno a sinistra pensa di colmare i buchi dei calabresi che scappano con gli immigrati: io vorrei che in Calabria rimanessero i calabresi“.

