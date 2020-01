Catanzaro, Salvini incontra Gratteri: “totale sostegno al procuratore, la Lega è al suo fianco”

17 Gennaio 2020 10:56

Salvini incontra Gratteri: “chi sceglie la Lega, in Calabria come in Emilia Romagna, sceglie la guerra contro la mafia e la ‘Ndrangheta, con ogni mezzo necessario”

”Chi sceglie la Lega, in Calabria come in Emilia Romagna, sceglie la guerra contro la mafia e la ‘Ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Totale sostegno al procuratore Gratteri e alla sua missione per ripulire e risanare la splendida terra di Calabria“. E’ quanto ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato il procuratore Nicola Gratteri: “Un incontro cordiale, costruttivo e positivo”. Salvini ha espresso ”totale sostegno al procuratore, simbolo della lotta alla ‘Ndrangheta, con ogni mezzo necessario”.

