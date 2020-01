Saldi 2020, come stanno andando? Ecco cosa dicono i commercianti di Messina

10 Gennaio 2020 12:54

Saldi 2020: tra tasse, Black Friday e vendite online la ripresa è ancora lontana. Confesercenti Messina intervista i commercianti della città e della provincia

Confesercenti Messina ha intervistato un campione di 50 commercianti del settore moda e calzature, per fotografare l’andamento dei saldi. I dati raccolti si riferiscono solo a negozi tradizionali, nel sondaggio non sono inclusi i centri commerciali. Agli esercenti sono state poste 10 domande, che riportiamo di seguito insieme con le relative risposte in percentuale. Si tratta di uno studio che passa in rassegna la percezione dei commercianti rispetto agli incassi della prima settimana di saldi e ai cambiamenti che il comparto ha registrato negli ultimi anni (le aperture nelle domeniche e nei festivi, il Black Friday, le vendite online, l’incidenza sulle vendite di eventi particolari organizzati dai Comuni in occasione delle festività).

• Rispetto a gennaio 2019, com’è stato l’andamento delle vendite nei saldi iniziati il 2 gennaio 2020? Il 90% ha risposto “uguale allo scorso anno”, il 10% “negativo rispetto allo scorso anno”.

• Secondo lei il Black friday ha drenato risorse alle vendite nel periodo dei saldi 2020? Il 50% ha risposto “molte” il 50% “abbastanza”.

• Ha trovato giusto l’avvio dei saldi in Sicilia al 2 gennaio 2020? L’50% ha risposto ”si”, il 20% “no” , il 30% “indifferente”.

• Come immagina il prosieguo dei saldi invernali 2020? Il 90% ha risposto “uguale”, il restante 10% ha risposto “negativo”.

• La spesa pro capite destinata agli acquisti durante il periodo dei saldi 2020 rispetto al 2019 è aumentata, uguale o diminuita? Il 80% ha risposto “diminuita”, il 20% “uguale”.

• Come valuta la crescente diffusione delle vendite online, positiva, negativa o irrilevante? Il 100% degli intervistati ha risposto “negativamente”.

• Ritiene che ci siano spazi per una più significativa ripresa nel settore moda? Il 40% ha risposto “abbastanza”, il 60% “pochi”.

• Ritiene che per il settore moda, un buon posizionamento del punto vendita sui motori di ricerca incida sulle vendite? Il 50% ha risposto “abbastanza”, il 40% “poco”, il 10% “per niente”.

• Secondo lei quanto incidono gli eventi organizzati dai Comuni nel periodo natalizio sulle propensione della spesa? Il 100% ha risposto “abbastanza”.

• Ritiene che le aperture domenicali e nei festivi abbiano influito sul volume d’affari sviluppato nella sua attività? Il 30% ha risposto “abbastanza”, il 60% ha risposto “no, non ha inciso”, il 10% “no, non ha inciso per niente”.

Il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella commenta così: “I dati riguardanti Messina e provincia sono sostanzialmente in linea con quelli regionali. Non assistiamo, purtroppo, alla ripresa auspicata, ma si conferma un andamento simile a quello del 2019. Le vendite promozionali e il Black Friday in particolare non possono che drenare risorse alle vendite natalizie e agli sconti di fine stagione, è auspicabile dunque una riforma dei saldi che tenga conto delle nuove esigenze degli esercizi commerciali, alla luce dei cambiamenti del settore. Il dato che più deve far riflettere è quello relativo alle vendite online, vera spada di Damocle per i commercianti. E’ fondamentale che il cliente finale torni a riassaporare il piacere dell’acquisto nei negozi fisici, con la possibilità di toccare la merce, provarla e testarne di persona la qualità”.

Valuta questo articolo