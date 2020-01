Reggio Calabria: Open day dell’IIS “R.Piria” di Rosarno

17 Gennaio 2020 13:51

Reggio Calabria: successo di pubblico e visitatori ha caratterizzato l’Open day dell’IIS “R.Piria” di Rosarno diretto dalla preside Mariarosaria Russo

Un enorme successo di pubblico e visitatori ha caratterizzato l’Open day dell’IIS “R.Piria” di Rosarno, diretto dalla preside Mariarosaria Russo, che ha aperto infatti le sue porte ad un flusso continuo e costante di genitori e adolescenti, provenienti soprattutto dalla piana di Gioia Tauro, curiosi di verificare personalmente i locali e l’offerta formativa che da anni ormai rendono questa scuola un polo di eccellenza.

Aule ampie e luminose, ciascuna dotata di attrezzatura Lim, laboratori multimediali, linguistici, di chimica .matematica e

Fisic, musicale e teatrale,odontotecnico . La scuola dispone di un Auditorium recentemente ristrutturato con una capienza di oltre 500 posti, attrezzature sportive di ultima generazione idonee per le attività di basket, pallavolo e calcetto, grazie alla presenza di campi multifunzionali e di palestre olimpioniche di cui una dotata dell’arrampicata. Ricca ed articolata inoltre l’offerta dei corsi di studio che prevede, per li Liceo, l’opzione Liceo scientifico tradizionale, Liceo scientifico ad indirizzo sportivo,liceo delle scienze applicate, liceo linguistico(inglese,spagnolo,cinese) e il polo musicale e coreutico,diretto dal m. Maurizio Managò Grandi novità anche per la sede I.P.S.A.S.R che offre altre specializzazioni professionali nei settori “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e “Gestione risorse forestali e montane”;inoltre l’offerta formativa si arricchisce della possibilità di acquisire specifico titolo professionale nel settore socio‐sanitario,nell’articolazione “Arti ausiliari delle professioni sanitarie con gli indirizzi Odontotecnico e Ottico infine, anche la sede ITC arricchisce per il prossimo anno scolastico le sue opzioni formative con due nuovi indirizzi “Biotecnologie” , “Moda e abbigliamento” oltre al potenziamento di quelli già esistenti riguardanti l’ambito di Amministrazione, Finanza e Marketing, con il corso in “Relazioni

internazionali per il marketing”. I genitori e gli studenti presenti alla manifestazione hanno dunque potuto constatare realmente le opportunità di studio offerte dall’Istituto, ma anche la capacità operativa, la creatività e la competenza di tutti gli studenti frequentanti, che hanno saputo accogliere il pubblico raccontando loro le proprie esperienze didattiche e culturali, dimostrando come l’apprendimento sia diventato per loro effettiva acquisizione di abilità pratiche e comportamentali. Essi hanno infatti relazionato sui 17 Progetti internazionali Erasmus+ che hanno consentito a centinaia di studenti e docenti la mobilità internazionale gratuita ,hanno illustrato i protocolli con le Università,i Seminari di studio,i Percorsi di legalità,i percorsi di alternanza scuola lavoro, i progetti Pon e Por;Inoltre gli ospiti hanno partecipato ad una serie di laboratori didattici:Filosofia,Chimica,Giornalismo,Estemporanea di pittura,utilizzo della radio web tv di cui dispone l’Istituto attraverso la quale è stata trasmessa la diretta streaming dell’evento “Guido piano”svoltosi al Cilea di Reggio Calabria.

Un successo meritato,dunque, per l’open day del Piria di Rosarno già pronto a vivere anche con i suoi nuovi studenti, una nuova esaltante esperienza di crescita ed arricchimento.

