1 Gennaio 2020 10:30

Capodanno: diversi i feriti a Roma e provincia per i botti nella Notte di San Silvestro

Capodanno– Numerosi i feriti a Roma e provincia per i botti nella Notte di San Silvestro. Un 36enne ha subito l’amputazione della mano destra: il petardo che aveva in mano è scoppiato ferendolo gravemente. Un giovane è stato trasportato in ospedale a causa di due ferite, una all’orecchio e l’altra al collo. Rimasto ferito anche un bimbo di 5 anni a causa di una ferita al polpaccio dovuta all’esplosione di un botto.

