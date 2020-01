Allarme bomba alla redazione di Roma de “La Repubblica”, ricevuta una telefonata anonima

15 Gennaio 2020 20:46

Roma: allarme bomba nella sede del quotidiano “La Repubblica” su via Cristoforo Colombo

Allarme bomba nella sede del quotidiano “La Repubblica” su via Cristoforo Colombo a Roma. A far scattare l’allarme una telefonata anonima. Sul posto i carabinieri.

Roma, allarme bomba La Repubblica: in corso bonifica con artificieri e cani

“Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”. E’ quanto si legge sul profillo Twitter di La Repubblica. In corso la bonifica con polizia, artificieri e cani.

Allarme bomba rientrato alla sede de “La Repubblica”

Allarme bomba rientrato nella sede di Repubblica a Roma. “I controlli in seguito a un allarme bomba nella redazione di Repubblica hanno provocato l’evacuazione della sede di Roma e la sospensione degli aggiornamenti del sito. Sul posto, in via Cristoforo Colombo, sono intervenute le forze dell’ordine. I giornalisti e i dipendenti di Repubblica e delle altre testate del Gruppo Gedi sono stati fatti rientrare nel palazzo alle 19.45, dopo le verifiche degli artificieri che non hanno dato alcun esito” e’ quanto si legge sul sito online del quotidiano.

