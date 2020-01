Crotone, è morto il presidente di Akrea Rocco Gaetani: cordoglio del PD

19 Gennaio 2020 13:50

Si è spento Rocco Gaetani, presidente di Akrea, la società che gestisce i rifiuti a Crotone. Gaetani a seguito di un infarto, lottava da diversi giorni tra la vita e la morte. È morto ieri sera in ospedale a Cosenza. Gaetani è stato vice sindaco di Crotone e negli anni novanta deputato nella XIII legislatura con la coalizione dell’Ulivo.

Il Partito Democratico calabrese esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del 63enne, “che con la sua costante ed intensa attività ha vissuto da protagonista gli anni difficili della difesa del lavoro e della dignità dei cittadini di Crotone.

Tutti lo ricordiamo, da sindacalista appassionato, in prima fila quando c’è stato bisogno di difendere i posti di lavoro nelle imprese chimiche che chiudevano lasciando centinaia e centinaia di dipendenti senza prospettive.

Allo stesso modo si è speso perché la tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei suoi concittadini potesse essere garantita non dimenticando mai di richiamare tutte le istituzioni interessate a proseguire ed aumentare le azioni di bonifica del territorio.

Da parlamentare di centrosinistra ha fatto di queste battaglie la sua missione proseguita anche quando ha ricoperto la carica di vice sindaco della città.

Rocco aveva un carattere spigoloso e determinato ma, allo stesso tempo, era persona pronta a confrontarsi senza preclusione. Rispettava i suoi avversari politici e per questo era lui stesso rispettato e stimato unanimemente.

Anche la sua ultima attività professionale lo ha visto in continuità con l’impegno di tutta una vita dedicata al mondo del lavoro, del sociale, dell’ambiente e della politica che sostiene e si spende per il proprio territorio e per la propria gente”.

