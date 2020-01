Risultati Serie C Girone C live, Viterbese in vantaggio contro il Bari!

12 Gennaio 2020 14:42

Risultati Serie C Girone C, il campionato regala sempre grande spettacolo, gli ultimi importanti aggiornamenti

Risultati Serie C Girone C – Il campionato di Serie C entra sempre più nel vivo arrivano importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione. I primi due anticipi hanno regalato sorprese, in particolar modo prima sconfitta stagione per la Reggina, brutta prestazione per la squadra di Toscano che è andata ko in trasferta contro la Cavese, grande prestazione dei padroni di casa che hanno vinto con il risultato di 3-0. Nell’altro match blitz del Picerno contro il Rieti, 0-1 il risultato. Adesso tutte le altre partite, in particolar modo sono due i big match, occasione per il Bari che però dovrà vedersela sul temibile campo della Viterbese, spettacolo nella sfida tra Potenza e Ternana. L’Avellino affronta in casa la Vibonese, il Catanzaro contro il Bisceglie non può permettersi passi falsi, trasferta per il Catania contro il Francavilla.

Risultati Serie C Girone C

CAVESE-REGGINA 3-0

RIETI-PICERNO 0-1

AVELLINO-VIBONESE 0-1

CATANZARO-BISCEGLIE 0-0

POTENZA-TERNANA 0-0

SICULA-TERAMO 0-1

FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

VITERBESE-BARI 1-0

MONOPOLI-PAGANESE ORE 17.30

RENDE-CASERTANA ORE 17.30

LA CLASSIFICA:

REGGINA 49 BARI 39 POTENZA 39 MONOPOLI 37 TERNANA 37 CATANZARO 29 CATANIA 28 VIBONESE 26 AVELLINO 26 CASERTANA 25 TERAMO 25 CAVESE 25 PAGANESE 24 VITERBESE 24 FRANCAVILLA 22 PICERNO 20 BISCEGLIE 14 RENDE 13 SICULA LEONZIO 11 RIETI 8

Valuta questo articolo