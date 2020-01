Risultati Serie C Girone C, 21ª giornata – Pari tra Rende e Vibonese, grande attesa per Reggina-Bari

25 Gennaio 2020 22:55

Risultati Serie C Girone C – Le partite della 21ª giornata della terza divisione italiana: la classifica aggiornata in tempo reale

Risultati Serie C Girone C – Si torna in campo per il ventunesimo turno della terza serie italiana. Ad aprire la giornata è stato l’anticipo Rende-Vibonese. Pareggio per 1-1 nel derby calabrese. Tra domenica e lunedì il resto del programma. Molto interessante lo scontro tra Monopoli e Ternana, ma gli occhi saranno puntati sul big match dell'”Oreste Granillo” tra Reggina e Bari. Il Potenza riceve il Bisceglie, il Catania va a Viterbo. Chiuderà Sicula Leonzio-Catanzaro lunedì pomeriggio. In basso il programma completo e la classifica aggiornata.

Sabato 25 gennaio

ore 20,45

Rende-Vibonese 1-1

Domenica 26 gennaio

ore 15

Monopoli-Ternana

Reggina-Bari

Virtus Francavilla-Paganese

Viterbese-Catania

ore 17,30

Avellino-Picerno

Cavese-Teramo

Potenza-Bisceglie

Rieti-Casertana

Lunedì 27 gennaio

ore 14,30

Sicula Leonzio-Catanzaro

LA CLASSIFICA

REGGINA 52 BARI 46 TERNANA 46 MONOPOLI 43 POTENZA 41 TERAMO 34 CATANIA 33 CATANZARO 32 VITERBESE 29 PAGANESE 29 VIBONESE 28 CASERTANA 28 CAVESE 28 FRANCAVILLA 27 AVELLINO 27 PICERNO 23 BISCEGLIE 17 RENDE 15 SICULA LEONZIO 12 RIETI 8

