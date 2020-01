Reggio Calabria nel degrado: cumuli di rifiuti in via Pio XI

20 Gennaio 2020 11:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: cumuli di rifiuti in via Pio XI

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la città e le periferie sono invase dalla spazzatura. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, la situazione in via Pio XI, numero 41, è imbarazzante con rifiuti che non vengono ritirati da settimane.

