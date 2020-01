Reggio Calabria affonda nei rifiuti, la denuncia di un cittadino: “da settimane nessuno passa a ritirare la spazzatura”

14 Gennaio 2020 14:14

Reggio Calabria affonda nei rifiuti, la denuncia di un cittadino: “davanti al mio condominio giace una montagna di spazzatura che ormai è diventata tutta una cosa in un’orgia di organico, indifferenziata, plastica e carta”

Prosegue la drammatica emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb denuncia: “è sotto gli occhi di tutti il degrado ed il caos arrecato alla città ed ai cittadini dalla mancata raccolta dei rifiuti che si protrae, almeno nella mia zona, da un paio di settimane. Davanti al mio condominio – prosegue– giace una montagna di spazzatura che ormai è diventata tutta una cosa in un’orgia di organico, indifferenziata, plastica e carta. Mi chiedo e Vi chiedo di chi è figlio cotanto scempio? in un patetico scaricabarile sembra che la colpa non sia di nessuno, ed a questo punto neanche i cittadini possono essere tacciati di inciviltà’ o quant’altro come si faceva, giustamente quando la raccolta bene o male funzionava. In tutto questo non può passare inosservato l’assordante silenzio di sindaco e giunta, che io ho votato. Una presa d’atto della difficile situazione ed una , casomai, giustificazione per quanto avviene ,sarebbe quantomeno gradita assieme a non formali scuse e future prospettive. Che dire, sono deluso e incazzato”, conclude.

