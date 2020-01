Reggio Calabria: Santa Caterina sommersa dai rifiuti, eclatante protesta dei residenti che bloccano via Piave con la spazzatura

23 Gennaio 2020 21:31

Reggio Calabria: è caos rifiuti in città. Eclatante protesta dei cittadini che bloccano con la spazzatura via Piave a Santa Caterina

I cittadini di Reggio Calabria non ne possono più: ormai da svariati giorni i rifiuti stanno invadendo la città creando enormi disagi e un odore nauseabondo in moltissime zone del centro e della periferia. In via Piave, a Santa Caterina, divampa la protesta degli abitanti della zona, i quali hanno spostato i cumuli di spazzatura in mezzo alla carreggiata, bloccando uno snodo importate della viabilità locale, così da sensibilizzare le istituzioni dell’insostenibile situazione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

