Cumuli di rifiuti in strada a Reggio Calabria, un lettore scrive a StrettoWeb: “Paghiamo tasse care e salate, situazione inaccettabile”

19 Gennaio 2020 09:59

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: in via Emilio Cuzzocrea l’organico non viene ritirato da oltre una settimana. La segnalazione di un lettore

Non si arresta l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un lettore scrive alla redazione di StrettoWeb per segnalare che in via Emilio Cuzzocra l’organico non viene ritirato da oltre una settimana. Ecco cosa scrive il nostro lettore:

“Spett.le redazione segnalo l’ennesimo disservizio, per usare un eufemismo e non scrivere frasi più pesanti, su tutta la via Emilio Cuzzocrea, RC, a parte le strade scassate e piene di buche, illuminazione ridotta al lumicino e altre criticità, l organico non viene ritirato da più di una settimana con conseguenze immaginabili, chiedo al sindaco e all’amministrazione della città metropolitana una domanda semplice semplice, dove dobbiamo mettere i rifiuti visto che siamo obbligati a pagare le bollette peraltro care e salate?”.

Lettera firmata

