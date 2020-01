Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore esasperato scrive a StrettoWeb: “Nessuno passa a ritirare i mastelli, non venite a chiederci il voto” [FOTO]

5 Gennaio 2020 10:55

Emergenza rifiuti, un lettore di Reggio Calabria scrive a StrettoWeb per segnalare la situazione di degrado in cui versa Ribergo: “l’ultima raccolta dei mastelli risale al 14 dicembre”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore di Reggio Calabria in merito alla situazione in cui versa il paesino di Pellaro Ribergo. Nella zona delle case popolari, racconta il nostro lettore, l’ultima raccolta dei mastelli della differenziata risale al 14 dicembre 2019. “Decine e decine le telefonate al numero verde AVR e all’ufficio ambiente della Città metropolitana di Reggio Calabria. La risposta sempre la stessa”non si preoccupi Segnaliamo. Quelle illustrate nelle foto (vedi gallery scorrevole a corredo dell’articolo ndr) non sono microdiscariche abusive, bensì rifiuti differenziati di cittadini che con sacrifici pagano le tasse;e che ormai esasperati sono costretti per questione di stoccaggio a esporre questo bel vedere. Sicuramente dei cittadini di Ribergo si ricorderà “qualcuno” al momento della raccolta…..ma non dei rifiuti…ma dei voti elettorali“- commenta il nostro lettore.

