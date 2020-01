16 Gennaio 2020 21:38

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Bova (Verdi): “la situazione ambientale è diventata insostenibile. La città è disseminata di macro discariche di rifiuti che ultimamente costituiscono un costante pericolo per la circolazione pedonale e automobilistica”

“L’argomento che ultimamente costituisce la principale preoccupazione dei cittadini reggini e delle forze politiche è il tema dei rifiuti che, nella nostra città, come in tante altre città calabresi e italiane sta assumendo, o ha già assunto, dimensioni allarmanti. Tutti ne parlano, ma non si riesce a venire a capo del problema al quale però fino a oggi non è stata trovata una soluzione, pur introducendo tesi, come quella dell’ internalizzazione del servizio, che hanno però bisogno di tempo per potersi concretizzare”, è quanto affermano il portavoce Domenico Bova ed il direttivo della Federazione Metropolitana dei Verdi di Reggio Calabria. “Noi Verdi Metropolitani reggini –prosegue la nota- nel condividere l’allarme per i disagi provocati dalla mancata raccolta dei rifiuti, ci chiediamo se e in che modo, quello che sta succedendo possa avere risvolti diretti anche sulla salute della popolazione. A fronte di questa domanda, e senza entrare nel merito dei rapporti e delle presunte transazioni economiche previste tra il Comune e la societa’ AVR, chiediamo a Sua eccellenza il Signor Prefetto se non sia il caso di chiedere ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di esprimersi con urgenza in merito. In particolare di chiedere se in questo momento sia già in atto una vera e propria emergenza sanitaria tale da dover procedere alla convocazione di un comitato per l’Ordine e la sicurezza che attivi i canali speciali per consentire di intervenire in maniera radicale sul territorio della città. Evidenziamo comunque al Signor Prefetto che a prescindere dalla dichiarazione di emergenza sanitaria certificata dall’Asp competente, la situazione ambientale è diventata insostenibile. La città è disseminata di macro discariche di rifiuti che ultimamente costituiscono un costante pericolo per la circolazione pedonale e automobilistica, nonché una tentazione per coloro che pensano di risolvere il problema appiccando il fuoco, col rischio di estenderlo a persone e cose, e liberando nell’aria sostanze tossiche e nocive per la salute di tutta la collettività”, conclude la nota.

