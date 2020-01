31 Gennaio 2020 17:36

Reggio Calabria nel degrado: cumuli di rifiuti nei pressi del nuovo parcheggio vicino alla biglietteria per gli aliscafi

A Reggio Calabria la situazione è assolutamente insostenibile: prosegue l’emergenza rifiuti sia nella parte Sud che Nord della città. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, cumuli di spazzatura caratterizzano la zona Porto nei pressi della biglietteria degli aliscafi dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio che sarà inaugurato a breve.

Valuta questo articolo