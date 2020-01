23 Gennaio 2020 13:46

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: cumuli di immondizia in via Argine destro Annunziata, le immagini

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria e la città è letteralmente invasa da cumuli di spazzatura. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la situazione in via Argine destro Annunziata è critica. Un lettore scrive: “da 10 giorni nessuno viene a ritirare i rifiuti. L’Avr passa ogni giorno da questa strada ma non si ferma a ritirare. Oltretutto siamo al buio da circa un mese”, conclude.

Valuta questo articolo