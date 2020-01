Continua la saga “Rifiuti a Reggio Calabria, chi offre di più?”: oggi siamo in via Santa Caterina

13 Gennaio 2020 10:51

La differenziata porta a porta fa bene all’ambiente solo nel momento in cui funziona e a Reggio Calabria non funziona

La differenziata porta a porta fa bene all’ambiente solo nel momento in cui funziona. Viviamo in una regione, questa bella e maledetta Calabria, dove la situazione discariche è drammatica, dunque appare quasi ovvio che nelle città più grandi la raccolta porta a porta non sia praticabile, almeno per ora e almeno alle attuali condizioni. La foto correlata a questo articolo è stata scattata questa mattina (lunedì 13 gennaio, ndr) in via Santa Caterina a Reggio Calabria. E non si tratta, come ben sanno i reggini, di una delle zone messe peggio.

Tornare indietro, ai vecchi cassonetti comuni, non è ovviamente possibile, ma è necessario adottare nuove formule – che esistono e che sono utilizzate in diverse altre realtà -, perché è evidente che così non va. Poteva accadere durante il primo anno di differenziata, ma ora non è più possibile sostenere che sia esclusivamente colpa dei cittadini incivili.

Una soluzione praticabile e sostenibile a livello ambientale è quanto mai necessaria. Perché i turisti (linfa vitale per questa terra) si perdono così. Non con le notizie di arresti eccellenti pubblicate dai giornali, come qualcuno ha osato dire in passato.

Valuta questo articolo