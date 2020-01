Messina, rifiuti sulla Panoramica: le precisazioni del consigliere Laimo

3 Gennaio 2020 11:49

Laimo: “Già nella giornata di ieri 2 gennaio gli uomini di Messinaservizi erano al lavoro per ripulire quanto distribuito da incivili cittadini noncuranti delle regole di conferimento”

“In merito alla notizia lanciata da qualche gruppo politico, sui cumuli di immondizia sulla Strada Panoramica dello Stretto, in prossimità delle postazioni dei cassonetti RSU, occorre dare alcune precisazioni veritiere ed importanti”. A dirlo è il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che interviene per fare chiarezza sulla vicenda: “Da Consigliere della V Circoscrizione e “conoscitore” del territorio, mi preme evidenziare alcuni punti sulla vicenda.

Innanzitutto purtroppo alle volte l’inciviltà regna sovrana: occorre precisare che nei giorni in cui è vietato conferire nei cassonetti RSU “dunque sotto le feste” (festivi e prefestivi) i cassonetti (ancora presenti nelle rispettive postazioni) erano già stati sommersi dai rifiuti; gli stessi cassonetti soltanto successivamente venivano rimossi (e non precedentemente così come divulgato).

Già nella giornata di ieri 2 gennaio gli uomini di Messinaservizi erano al lavoro per ripulire quanto distribuito da incivili cittadini noncuranti delle regole di conferimento.

Bisogna ancora precisare che la raccolta differenziata (al contrario di quanto divulgato) è cominciata già da due settimane in questa zona fino al complesso residenziale Eden Park (proprio dove è stata scattata la foto che evidenzia uno dei cumuli di immondizia presenti in quella zona), ed è stata data la possibilità ai cittadini residenti di cominciare ad adeguarsi al nuovo metodo di conferimento, comunicando in questi giorni a più non posso mediante diversi canali di comunicazione l’avvio dello stesso porta a porta e della graduale rimozione dei cassonetti RSU, adesso però i cassonetti pian piano sono in fase di rimozione, per completare a 360° l’iter procedurale dello stesso porta a porta.

(Da sottolineare che cittadini residenti si sono ben mostrati al cambiamento).

Da sottolineare altre azioni di inciviltà in merito all’abbandono di rifiuti indifferenziati si sono registrate anche sulla litoranea nella zona di Paradiso in via consolare Pompea, ove sono stati gettati numerosi sacchetti lungo la strada ed in diverse aiuole”.

Valuta questo articolo