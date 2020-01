Rifiuti: M5S, ‘discarica Oikos? Ben svegliato Musumeci’

13 Gennaio 2020 11:51

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – “Che dire”¦meglio tardi che mai! Mentre il presidente della Regione Musumeci è stato svegliato dalla sentenza giudiziaria che punta il dito sulla gestione della discarica di Valanghe d’Inverno, nel catanese, da parte di Oikos, noi sulla stessa questione avevamo già scritto all’Anac e al ministro dell’Ambiente Sergio Costa proprio per evidenziare le tante anomalie e i disagi che stanno mettendo allo stremo i cittadini”. Così le deputate regionali del M5S Valentina Palmeri, Jose Marano e Angela Foti.

“Purtroppo – aggiungono – bisogna che arrivi una sentenza per mettere il governo regionale con le spalle al muro. Ora ben venga l’iniziativa annunciata da Musumeci di voler interpellare l’Anac, ma noi lo avevamo fatto ancor prima di conoscere la sentenza. Sulla correttezza degli iter autorizzativi nel settore rifiuti ci sono tante ombre e resta sempre più forte il dubbio che questo sfrenato giochino dell’eterna emergenza serva solo a permettere ai privati, col favore degli apparati pubblici, di fare business lucrando sulle spalle dei contribuenti. Un modus operandi che non può più essere tollerato”.

