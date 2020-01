Riace, il sindaco Trifoli: “per colpa di Lucano il comune è in dissesto finanziario”

16 Gennaio 2020 15:12

Riace, Trifoli: “sono sempre stato molto critico su come Lucano ha gestito la questione immigrazione, e non tanto per l’idea, che poteva anche essere ottima per il nostro territorio. Ma quella gestione poi ha creato grosse problematiche, fino al rinvio a giudizio dell’ex sindaco”

“Sono sempre stato molto critico su come Lucano ha gestito la questione immigrazione, e non tanto per l’idea, che poteva anche essere ottima per il nostro territorio. Ma quella gestione poi ha creato grosse problematiche, fino al rinvio a giudizio dell’ex sindaco”. E’ quanto afferma all’AdnKronos Antonio Trifoli, sindaco di Riace, la cittadina della locride dove domani si recherà Matteo Salvini. “Quella di Lucano – prosegue-, a parte i primi anni che presentano note positive, è stata una bolla mediatica costruita ad arte per far dire che a Riace c’era un “modello”. Peccato che quel “modello” non esisteva, altrimenti il Comune di Riace non sarebbe finito in un dissesto economico pari a 4 milioni di euro e con le tasse al massimo”. “La vecchia amministrazione- conclude Trifoli- ha puntato tutto solo ed esclusivamente sull’accoglienza, tralasciando le problematiche del resto del territorio, completamente abbandonato”.

