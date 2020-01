Da Riace a Spezzano della Sila, la campagna elettorale di Salvini nei borghi dell’entroterra calabrese [DATE e DETTAGLI]

14 Gennaio 2020 13:30

Matteo Salvini torna in Calabria giovedì 16 e venerdì 17 gennaio

In vista delle Elezioni Regionali del 26 gennaio, Matteo Salvini torna in Calabria. A differenza degli altri big, il leader della lega lui, come già fatto in precedenza, predilige recarsi in piccoli comuni dimenticati dalla politica tradizionale e luoghi simbolici delle sue battaglie politiche. Il 16 gennaio alle ore 19 sarà a Lamezia Terme per un incontro con la cittadinanza sul Corso Giovanni Nicotera. Il 17 gennaio invece alle ore 10 sarà a Catanzaro Lido per una conferenza di Confagricoltura con la presenza di Gianmarco Centinaio, alle ore 12 andrà a Riace per un incontro con la cittadinanza a Piazza dei Bronzi, alle ore 15:30 un incontro con la cittadinanza a Piazza Mercato a Gioia Tauro, alle 17:45 a Spezzano della Sila incontrerà i cittadini a Piazza 4 Fontane e per concludere il tour calabrese alle ore 20:15 sarà a Corigliano-Rossano dove incontrerà i cittadini a Piazza Salotto.

