Renzi dopo le Elezioni Regionali: “adesso con Italia Viva ci candideremo in Puglia, contro Emiliano. Obiettivo 10%”

28 Gennaio 2020 12:01

Le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo le Elezioni Regionali

Alle elezioni il M5s “va peggio del previsto“, segno di un “declino inesorabile” che “potrebbe far risvegliare l’anima riformista del Pd. Si apre un’opportunita’ vera per imporre al governo un’agenda riformista. E la legislatura restera’ in piedi, anche perche’ dove vanno? Non credo che i 5Stelle abbiano tutta questa fretta di tornare a casa“. Lo afferma, intervistato da Stampa e Sole 24 Ore, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Il governo Conte, dice, “deve andare avanti assolutamente, non saremo noi a fare polemiche su questo. A patto che l’esecutivo alzi il suo tasso di riformismo, altrimenti faremmo un grande regalo a Salvini“. Il Pd “a questo punto si trova a un bivio e deve scegliere se essere un partito riformista oppure no“, dichiara Renzi. “Finora lo schema e’ stato questo: i Cinque Stelle facevano i populisti, io lottavo contro di loro e il Pd stava nel mezzo. Ma adesso sulle concessioni che facciamo? Facciamo pagare Autostrade di piu’, anche molto di piu’, oppure continuiamo a parlare di una revoca che giuridicamente non sta in cielo ne’ in terra? Oppure sulla prescrizione, che si fa? Noi questa settimana votiamo in aula il progetto di legge di Enrico Costa e manteniamo i nostri emendamenti al decreto Milleproroghe. Speriamo che il Pd rafforzi la sua identita’ riformista, saremmo i piu’ felici di questo, ma sia chiaro che non faremo sconti“. Sulle elezioni in Emilia Romagna, “e’ stato Stefano Bonaccini, che per me e’ un fratello, a chiedermi di non presentare la lista per evitare tensioni con il Pd“, rivela Renzi. “Ma in Toscana ci saremo e anche in Puglia. Contro Emiliano. Il nostro obiettivo e’ puntare alla doppia cifra, il 10%“. Quanto alla performance di Forza Italia, “ha toccato percentuali incredibili, in Emilia sta al 2,6%. Questo apre per noi scenari fantastici, abbiamo davanti una prateria“.

Valuta questo articolo