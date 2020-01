Regionali Calabria, la battuta hot di Berlusconi sulla Santelli: “conosco Jole da 26 anni e non me l’ha mai data…”

23 Gennaio 2020 15:12

Regionali Calabria, non poteva mancare una battuta hot di Silvio Berlusconi durante un incontro elettorale a Tropea: “Jole non me l’ha data…”

“Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data“. Silvio Berlusconi dal palco di Tropea si concede una battuta, durante un comizio a sostegno proprio di Santelli, candidata del centrodestra alla regione Calabria.

“Questo è un posto da sogno. Purtroppo vi hanno abbandonati, ma noi dobbiamo far diventare Tropea capitale della Cultura nel 2021“. Con queste parole Silvio Berlusconi ha aperto l’intervento a Tropea sul palco a fianco di Jole Santelli candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra. “Conosco Jole Santelli da 26 anni – ha aggiunto Berlusconi-, l’ho avuta nei miei governi, e so che ha capacità straordinarie che metterà in pratica col tavolo che ha chiamato “Calabria promozione“.

