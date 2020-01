Elezioni, Salvini a Spezzano della Sila: “la Lega non ha mai governato la Calabria, dateci la possibilità di farlo”

17 Gennaio 2020 19:21

Elezioni Regionali in Calabria, Matteo Salvini si è recato a Spezzano della Sila per un comizio in piazza. Il leader della Lega: “non promettiamo miracoli ma quello che promettiamo facciamo”

Prosegue il tour elettorale di Matteo Salvini in Calabria. Questa mattina il leader della Lega si è recato a Catanzaro Lido per poi proseguire a Riace, fare tappa a Mammola per il pranzo e ripartire verso Gioia Tauro e recarsi successivamente sulla Sila. A Spezzano il leader della Lega è stato accolto da contestazioni da parte delle Sardine ma anche da tanto affetto da parte di simpatizzanti del Carroccio. “Il tema dell’agricoltura è fondamentale per la Calabria -esordisce Salvini- e dal 27 gennaio sarà una nostra priorità”. Chi sceglie Lega -prosegue- fa una scelta ben precisa: prima gli italiani, i calabresi e poi il resto del mondo. In Calabria non abbiamo mai governato, dateci la possibilità di farlo”. “Il problema di questa regione – aggiunge- è che per 50 anni i politici hanno tradito il voto dei calabresi. Non promettiamo miracoli ma tanto impegno, dove governa la Lega le cose funzionano bene”. “Come già fatto in altre regioni, anche in Calabria istituiremo un assessorato alla montagna gestito da persone che conoscono la flora e fauna della Sila, del Pollino e dell’Aspromonte”, sottolinea Salvini. Per ultimo un appello ai cittadini: “aiutateci a mandare a casa la sinistra che tanti danni hanno fatto a questa regione”.

