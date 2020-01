Regionali, Zingaretti si scaglia contro Salvini: “non distruggerai il Pd”

10 Gennaio 2020 22:42

Regionali, Zingaretti risponde alle dichiarazioni di Salvini: “il Pd non lo distruggerai mai”

Risponde a muso duro Nicola Zingaretti alle dichiarazioni di Matteo Salvini, durante il suo tour in Calabria: “voglio stravincere e cancellare il Partito Democratico” . Il segretario nazionale del Pd scrive su twitter: “Salvini, il Pd non lo distruggerai mai. Oggi sei nervoso perché ti abbiamo chiesto chiarimenti sul rapporti tra Lega e mafia? Noi nelle denunce non staremo mai zitti”.

Regionali, Oddati: “il linguaggio di Salvini si fa più violento ogni giorno che passa”

“Il linguaggio di Salvini si fa più violento ogni giorno che passa. Stravincere, distruggere, annientare”. E’ quanto afferma Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd. “Agita l’odio e alza la voce, ma in realtà ha paura. Il Pd rimane, in Calabria e dappertutto, una forza reale, vera, capace di rinnovarsi e di interpretare il cambiamento. Caro Salvini, non ci distruggerai mai. Mettiti l’anima in pace. Presto gli Italia si renderanno conto che sei un bluff, o come diciamo a Napoli, una”macchietta”, conclude.

Regionali, Sensi: “Salvini vuole cancellare il Pd? Non gli è bastata la sveglia di agosto?

“Leggo che Salvini va in giro a dire di volere ‘stravincere’ e ‘cancellare il Pd’. Magna tranquillo, Matte’, non ti è bastata la sveglia di agosto?”. E’ quanto scrive su twitter Filippo Sensi del Partito Democratico.

Valuta questo articolo