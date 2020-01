Regionali Calabria, Zingaretti: “il voto a Callipo è l’unico modo per fermare Salvini”

15 Gennaio 2020 16:44

Regionali Calabria, Zingaretti: “la scelta del Partito Democratico di puntare su Pippo Callipo sia l’unica vera alternativa alla destra e alla vecchia politica”

“Dopo le dichiarazioni di Nino De Masi, un simbolo della legalità in Calabria, e di Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, è sempre più chiara come la scelta del Partito Democratico di puntare su Pippo Callipo sia l’unica vera alternativa alla destra e alla vecchia politica”. E’ quanto afferma in una nota il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti. “Il voto a Pippo Callipo – prosegue– è l’unico modo per fermare Salvini e i soliti notabili della politica calabrese, che stavolta si candidano sotto le insegne sovraniste. Un impasto pericoloso per la Calabria, contro il quale occorre fare un fronte comune: non si buttino voti facendo regali a Salvini”. “Le battaglie per le liste pulite fatte da Callipo e condivise dalla classe dirigente del Pd – aggiunge– sono la testimonianza di un impegno per il cambiamento vero, per quella rivoluzione dolce di cui parla Callipo, un uomo che ama la propria terra e che rappresenta un simbolo di orgoglio e di speranza per tutti i calabresi. A loro e a Italia Viva ci appelliamo per voltare pagina in un regione bellissima ma in gravissime difficoltà economiche e sociali”, conclude.

Valuta questo articolo