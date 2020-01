Regionali Calabria, Vono (Italia Viva): “votiamo con coscienza”

21 Gennaio 2020 16:55

Regionali Calabria, Vono (Italia Viva): “non più tecnici ma politici, votiamo con coscienza”

“Oggi più che mai abbiamo bisogno non più di tecnici ma di una politica regionale che si assuma chiare responsabilità senza costruire alibi – gli stessi alibi che sentiamo da anni – per le sue mancanze”. Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono intervenendo a RaiNews24.” La Calabria, i calabresi e con essa anche tutta la politica territoriale non può più essere abbinata al malaffare: votiamo liberamente, con coscienza, senza endorsement – conclude- per consentire un futuro migliore in questa terra per noi e per le nostre generazioni”.

