20 Gennaio 2020 22:42

Regionali, Salvini: “in Calabria vinceremo di oltre 20 punti. In Emilia sconfiggeremo Bonaccini”

Matteo Salvini è convinto di vincere in Calabria ed Emilia Romagna. Durante una conferenza stampa a San Giovanni in Persiceto il leader della Lega ha detto: “in Calabria vinceremo di oltre 20 punti. Lì c’è una situazione drammatica: un buco pazzesco nella sanità, la SS106 ferma, manca il piano rifiuti. In Emilia sconfiggeremo Bonaccini”.

