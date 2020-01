Regionali Calabria, il leader dell’Udc a Lamezia Terme

17 Gennaio 2020 12:45

Lorenzo Cesa si recherà, domenica prossima, 19 gennaio, a Lamezia Terme per prendere parte ad una serie di iniziative nell’ambito della campagna elettorale in vista delle prossime Elezioni Regionali

Il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa si recherà, domenica prossima, 19 gennaio 2020, a Lamezia Terme (Catanzaro) per prendere parte ad una serie di iniziative nell’ambito della campagna elettorale in vista delle prossime Elezioni Regionali in Calabria, in programma il 26 gennaio. A partire dalle ore 10,30, in modo particolare, si svolgerà – presso il T-Hotel di Lamezia Terme – il convegno dal titolo “La storia dei democratici cristiani in Italia” nel corso del quale sono previsti, fra gli altri, gli interventi di Cesa, Francesco Talarico (segretario regionale UDC Calabria) e la testimonianza di Maria Fida Moro. Saranno presenti i candidati UDC che correranno alle prossime Elezioni regionali.

Valuta questo articolo