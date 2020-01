Regionali Calabria, Toscano (FI): “con De Rose garanzia di attenzione per il territorio”

21 Gennaio 2020 12:56

Regionali Calabria: Stefano Toscano, esponente di Forza Italia giovani e attivo politicamente su Spezzano Albanese commenta l’imminente ritorno alle urne non nascondendo il suo appoggio al candidato di Forza Italia Luigi De Rose

Il 26 Gennaio 2020 si vota per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria. Stefano Toscano, esponente di Forza Italia giovani e attivo politicamente su Spezzano Albanese commenta l’imminente ritorno alle urne non nascondendo il suo appoggio al candidato di Forza Italia Luigi De Rose, a sostegno di Jole Santelli Presidente (cdx): “Finalmente la Calabria ha la possibilità di togliere il piede dal freno messo dalla sinistra, da Oliverio e dallo stesso Partito Democratico che ora invece sostiene un candidato a presidente che 5 anni fa sosteneva la nostra coalizione – continua Toscano – Ma noi cerchiamo di non badare al passato. Lo teniamo presente, certo, per non ripetere gli stessi errori, ma siamo fermi sul presenti con lo sguardo al futuro. Abbiamo una grande occasione con la candidatura di Luigi De Rose: un amico fraterno, un volto nuovo, pulito. Un giovane affermato nella sua professione e con la volontà di mettersi a disposizione della propria terra per darle, finalmente, nuova vita. La scelta mia e di tanti amici sul sostegno a Luigi ha radici nella garanzia di una presenza certa sul nostro territorio. Spezzano merita di avere un riferimento certo per il suo sviluppo e per la possibilità di non far morire le speranze di un futuro nei luoghi di origine che tanto amiamo e vogliamo salvaguardare. Noi siamo pronti a concretizzare il sogno e la speranza di poter rimanere in Calabria e fare in modo di non aver più la paura di dover scappare. Giovani, lavoro, istruzione, turismo, agricoltura saranno i punti cardine sul quale ruoterà la nostra idea di una Calabria nuova e pronta a rinascere. Questi sono i motivi per il quale chiedo, il 26 gennaio, di darci fiducia sostenendo Luigi De Rose, per una Calabria che possa rinascere con i suoi giovani”.

