Regionali Calabria, Davide Tavernise (M5S): “l’accorpamento delle guardie mediche di Longobucco e Cropalati è inaccettabile”

6 Gennaio 2020 11:38

Regionali Calabria, Davide Tavernise: “in un periodo dell’anno dove le strade sono di difficile percorrenza, a causa della neve, la chiusura della Guardia Medica vuol dire abbandonare a se stessi 2800 persone residenti nel Comune di Longobucco e nelle rispettive frazioni”

“Dopo aver appreso, attraverso diverse segnalazioni da parte dei cittadini di Longobucco, della chiusura dell’ambulatorio di Guardia Medica del Comune di Longobucco per alcuni giorni del mese corrente e il conseguente accorpamento del servizio alla più vicina Guardia Medica presente nel Comune di Cropalati a ben 18 chilometri di distanza, ho subito informato il Deputato Francesco Sapia (componente commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati) per intervenire intimando al più presto il Dirigente dell’Asp di Cosenza di risolvere questo ulteriore e grave scippo ad un territorio già privo di quasi tutti i servizi essenziali”. E’ quanto scrive in una nota Davide Tavernise, candidato al Consiglio Regionale della Calabria per il M5S. “Non possiamo permettere che cittadini, e soprattutto bambini residenti in Comuni interni e montani, debbano correre il rischio di non aver un diritto inviolabile qual’è il diritto alla salute. In un periodo dell’anno dove le strade sono di difficile percorrenza, a causa della neve, la chiusura della Guardia Medica vuol dire abbandonare a se stessi 2800 persone residenti nel Comune di Longobucco e nelle rispettive frazioni. Come Movimento 5 Stelle non assisteremo inermi a questa assurda decisione e ci impegniamo sin da subito, attraverso atti concreti, a risolvere il prima possibile questa grave situazione di disagio”, conclude.

