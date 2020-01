Regionali Calabria, Tansi risponde a Callipo: “i calabresi questa volta hanno la possibilità di esprimere il voto utile che permetterà il cambiamento”

15 Gennaio 2020 17:36

Regionali Calabria, Tansi: “il Cavaliere Callipo, con l’avvicinarsi alla fase finale di una competizione elettorale, non avendo altri argomenti, ha invitato gli elettori ad esprimere un voto utile”

“Pippo Callipo, con l’avvicinarsi del 26 gennaio, non avendo altri argomenti, ha invitato gli elettori ad esprimere un voto utile. Peccato che a chiedere il voto utile siano proprio i responsabili del disastro”, è quanto scrive in una nota Carlo Tansi, candidato alla carica di Governatore della Calabria. “Responsabili – prosegue- che non hanno nemmeno la compiacenza e la vergogna di tacere. I calabresi questa volta hanno la possibilità di esprimere il voto utile, ma non quello che intende Callipo, bensì quello che permetterà il cambiamento. Il voto dato ad una persona libera, competente sarà sempre un voto utile. Chi ha dimostrato di aver spezzato le catene del malaffare e della corruzione e di aver cambiato in positivo uno dei settori più disastrati della Calabria, merita il sostegno dei calabresi liberi. Solo in questo modo ci sarà il riscatto tanto atteso. Questo è il voto utile”, conclude.

