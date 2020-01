Regionali Calabria, volano gli stracci tra Tallini e Morra: “impresentabile è lui”

23 Gennaio 2020 16:30

Regionali Calabria, Tallini: “Morra consuma nei miei confronti una meschina vendetta personale per le critiche da me rivoltegli in merito alle sue farneticanti dichiarazioni sul ‘rosario’ quale simbolo della mafia”

“Il senatore Morra consuma nei miei confronti una meschina vendetta personale per le critiche da me rivoltegli in merito alle sue farneticanti dichiarazioni sul ‘rosario’ quale simbolo della mafia”. Lo afferma Domenico Tallini, candidato alle regionali in Calabria. “Non è la prima volta che Morra utilizza le istituzioni per demolire i suoi avversari“, sottolinea Tallini citando vicende relative a “Mario Occhiuto e allo stesso candidato Cinquestelle Aiello“. “Se c’é un impresentabile in Calabria è proprio il senatore Morra che risponderà in tutte le sedi di questa vergognosa manovra ai miei danni. Ha utilizzato un procedimento appena aperto, per reati che nulla hanno a che vedere con la funzione della sua commissione, per una vendetta postuma”, conclude.

