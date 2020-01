Reggio Calabria: domani incontro tra il collettivo “La Strada” ed il candidato Aiello

22 Gennaio 2020 14:06

Reggio Calabria: domani incontro tra il collettivo “La Strada” ed Aiello, candidato presidente del Movimento 5 Stelle

Tra pochi giorni i calabresi saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio regionale. Un appuntamento di grande importanza per le sorti della Calabria, non soltanto come esercizio democratico attraverso il quale i cittadini eleggono i propri rappresentanti, ma anche come occasione per una discussione serrata su presente, passato e futuro di una regione che, ancora oggi, resta tra le più povere d’Europa. Dopo la richiesta pubblica di confronto lanciata qualche settimana fa da “La Strada” e dal candidato sindaco di Reggio Calabria, Saverio Pazzano, ai candidati alla presidenza della Regione Calabria, che ha già portato ad incontrare nei giorni scorsi Carlo Tansi e Pippo Callipo, domani 23 gennaio sarà la volta di Francesco Aiello, candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle. L’incontro pubblico si svolgerà alle ore 10:00 a piazza Italia. Proprio con Aiello, che si trovava a Reggio per la sua campagna elettorale, è avvenuto già un veloce confronto durante il Nodo Tematico de La Strada sul tema della cultura dello scorso 9 gennaio.

