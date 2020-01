15 Gennaio 2020 22:36

Roberto Speranza sarà in Calabria sabato 18 Gennaio per una serie di iniziative in vista delle prossime elezioni regionali

Il Segretario Nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza sarà in Calabria sabato 18 Gennaio per una serie di iniziative in vista delle prossime elezioni regionali. Durante la mattinata sarà prima a Reggio Calabria e poi a Vibo Valentia. Nel pomeriggio, infine, la visita in Calabria di Speranza si concluderà a Spezzano Sila, in Provincia di Cosenza. Seguiranno i dettagli sulle iniziative.

Valuta questo articolo