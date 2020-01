Regionali Calabria, Santelli: “mi fido della sanità calabrese, io mi curo qui e mi trovo bene”

16 Gennaio 2020 12:06

Regionali, Santelli: “la Calabria è la terra delle dicotomie, tante ombre ma anche luci che dovrebbero essere maggiormente valorizzate”

“Sì, mi fido, mi faccio curare in Calabria, e mi trovo molto bene”. E’ quanto afferma in un’intervista al quotidiano Libero, Jole Santelli, candidata per il Centro/Destra alla presidenza della Regione Calabria. “Come in tutte le cose – ha spiegato Santelli – la Calabria è la terra delle dicotomie, tante ombre ma anche luci che dovrebbero essere maggiormente valorizzate”. “Pur non amando slogan dei primi cento giorni”, Jole Santelli ha sottolineato che il “porto di Gioia Tauro e l’Alta Velocità a Reggio, insieme alla sanità, sono due temi sui quali avvieremo una task force subito. Non abbiamo più tempo”.

