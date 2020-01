16 Gennaio 2020 12:12

Regionali, Santelli: “la ‘ndrangheta è un problema di cui la Calabria deve essere aiutata a liberarsi, non può diventare una condanna per tutti i calabresi”

“Siamo vittime dello stereotipo. Che in Calabria ci sia la più grande organizzazione criminale internazionale, è noto. Così com’è noto che la ‘ndrangheta sia in realtà presente in tutto il territorio nazionale e all’estero. Ma è un problema di cui la Calabria deve essere aiutata a liberarsi, non può diventare una condanna per tutti i calabresi“. E’ quanto afferma in un’intervista al quotidiano Libero Jole Santelli, candidata per il Centro/Destra alla presidenza della Regione Calabria. “La mia candidatura inizialmente non era assolutamente in conto. Poi le cose hanno avuto diversa evoluzione. Siamo tutti uniti dentro Fi e dentro il centrodestra”, ha aggiunto Santelli. Sullo sfidante Aiello, candidato del M5S: “Si dice che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Figuriamoci quelle dei cugini sui cugini. Evitiamo la barbarie politica”.

