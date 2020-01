Regionali Calabria, Santelli: “non ci sono transfughi nelle mie liste”

9 Gennaio 2020 21:46

Regionali Calabria, Santelli: “con me ci sono persone che hanno abbandonato un’esperienza in cui avevano creduto e in cui non credevano più”

Regionali Calabria- Iniziativa a Catanzaro per Jole Santelli, candidata presidente del Centro/Destra, per presentare i candidati nel collegio della lista Casa delle Libertà. La coordinatrice regionale di Forza Italia afferma: “la priorità è riportare la Calabria alla normalità. In tutti i settori dobbiamo far capire, fuori dalla Calabria ma anche a noi calabresi, che siamo molto meglio di quello che loro pensano e molto meglio di quanto noi stessi pensiamo”. Sull’accusa di aver “imbarcato” vari transfughi, spiega: “con me ci sono persone che hanno abbandonato un’esperienza in cui avevano creduto e in cui non credevano più”.

Valuta questo articolo