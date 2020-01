2 Gennaio 2020 22:16

Regionali, Santelli: “la Calabria sarà protagonista se vinceremo noi le elezioni. È una campagna elettorale nella quale mettiamo in evidenza la nostra storia”

Regionali Calabria– Intervenendo stasera alla presentazione di luigi De Rose, candidato al consiglio regionale per Forza Italia, Jole Santelli ha affermato che: “la Calabria sarà protagonista se vinceremo noi le elezioni. È una campagna elettorale nella quale mettiamo in evidenza la nostra storia – ha detto Santelli – e non posso non citare la fiducia che il presidente Berlusconi ha avuto in me, una grande carica e una grande responsabilità. Forza Italia è una famiglia – ha detto Santelli – e la sua parte migliore sono i giovani. Abbiamo retto il partito nelle difficoltà costruendo una giovane classe dirigente. Non si governa una Regione da soli e noi vogliamo che in questa Calabria la gente ci sia. Non siamo presuntuosi – ha concluso Santelli – ma umili lavoratori al servizio della collettività”.

