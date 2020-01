Regionali, successo per l’incontro con la Santelli. De Caprio (Fi): “vogliamo lavorare per rendere la Calabria una bella regione”.

13 Gennaio 2020 13:10

Regionali, Santelli: “quando avevo bisogno di un supporto oltre che politico, lui mi ha sempre ascoltata e incoraggiata. Il Comune di Orsomarso è diventato una vera perla delle colline della costa tirrenica”

“Come persona, per la sua serietà, per la sua onestà, per la sua amicizia. Quando avevo bisogno di un supporto oltre che politico, lui mi ha sempre ascoltata e incoraggiata. Infine, e non per ultimo, come sindaco, perchè il Comune di Orsomarso è diventato una vera perla delle colline della costa tirrenica”. Con queste parole l’onorevole Jole Santelli, candidata alla presidenza della regione Calabria con il cento destra, ha esordito nell’incontro avvenuto ieri nella sala congressi del Santa Caterina di Scalea. Ad aspettare l’onorevole Santelli e Antonio De Caprio c’erano più di seicento persone accorse dai comuni del tirreno e non solo, vogliose di ascoltare il confronto politico. “Sono davvero contento – dice De Caprio – e ringrazio uno per uno tutte le persone che hanno preso parte all’incontro. Sono certo che insieme possiamo cambiare le sorti della nostra terra – continua De Caprio – senza farci ostacolare dalle stesse nostre paure.

Abbiamo la Puglia a due passi e noi non riusciamo ad emergere. E’ arrivato il tempo di rimboccarci le mani e lavorare su ciò che già abbiamo. Il nostro obiettivo è quello di creare una vera e propria regia potrà funzionare solamente con la collaborazione dei comuni per valorizzare ancora di più le nostre bellezze». Antonio De Caprio, giovane imprenditore, non si è mai scoraggiato e ha sempre trasmesso fiducia proprio perchè non ha mai vissuto la politica come un impiego lavorativo, bensì come una missione che tutti dovrebbero attuare nella vita di tutti i giorni. “Se è riuscito a rendere Orsomarso uno dei borghi più della nostra terra – continua la Santelli – pensate cosa può fare tra le file della regione Calabria”. Con questo pensiero e con un forte abbraccio ad Antonio De Caprio, la Santelli chiude l’incontro durato più di un’ora.

