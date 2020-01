Santelli e Cannizzaro al Comune di Calanna con i Sindaci della Vallata: “Gallico-Gambarie opera nata con il Centro/Destra, adesso Jole la inaugurerà da Governatore dopo i blocchi provocati da Oliverio e Falcomatà” [FOTO]

4 Gennaio 2020 18:25

Regionali Calabria: Santelli e Cannizzaro hanno incontrato i Sindaci e i rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni della Vallata del Gallico, accolti dal Sindaco di Calanna, Domenico Romeo

Regionali Calabria- Dopo l’apertura della campagna elettorale del Centro/Destra a Reggio Calabria con i vari rappresentanti della coalizione, Francesco Cannizzaro e Jole Santelli si sono recati a Calanna per incontrare i Sindaci e i rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni della Vallata del Gallico accolti da Domenico Romeo. L’on. Cannizzaro, nel suo intervento, ha esaltato il “grande lavoro dei rappresentanti del territorio, i quali lavorano in sinergia per lo sviluppo dei vari comuni”. Il deputato reggino ha parlato anche della Gallico-Gambarie: “è un’opera nata con il Centro/Destra, sono sicuro che Jole la inaugurerà da Governatore dopo i blocchi provocati dalla sinistra e dai suoi rappresentanti Oliverio e Falcomatà“. Cannizzaro conclude: “dobbiamo fare cose concrete per l’intera area. Una potrebbe essere il rilancio del Dea Fest”. Domani il tour elettorale di Jole Santelli proseguirà a Reggio e nell’intera Area Metropolitana.

Ecco gli appuntamenti:

Ore 9:30

Reggio Calabria: inaugurazione segreteria politica dott. Giuseppe Raffa

Ore 11:00

Reggio Calabria: inaugurazione segreteria politica Candeloro Imbalzano

Ore 12:30

Comune di Bagnara Calabra: incontro con Amministrazione Comunale e visita alla Marinella di Bagnara – incontro con pescatori;

Ore 16:30

Palmi: inaugurazione segreteria politica Giuseppe Mattiani

Ore 18:30

Caulonia: auditorium apertura campagna elettorale Salvatore Cirillo

Ore 20:15

Locri: incontro con Amministrazione comunale e cittadini.

