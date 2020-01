Elezioni Regionali Calabria, Jole Santelli chiude la campagna a Reggio dove l’aveva aperta: “questa città fondamentale per rilanciare tutta la Regione”

24 Gennaio 2020 11:14

Elezioni Regionali Calabria, Cannizzaro: “abbiamo aperto questa campagna elettorale con Jole Santelli a Reggio, e la chiudiamo a Reggio: ennesima grande testimonianza dell’importanza della nostra città che avrà un ruolo fondamentale per il rilancio della Regione”

Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria. Il Centro/Destra chiuderà con un incontro pubblico presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria alle ore 19:30 con la candidata alla Presidenza della Regione, Jole Santelli, il coordinatore metropolitano l’on. Francesco Cannizzaro, i rappresentanti di tutti i partiti del Centro/Destra e l’on. Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato per Forza Italia. Cannizzaro afferma: “abbiamo aperto questa campagna elettorale con Jole Santelli a Reggio, e la chiudiamo a Reggio: ennesima grande testimonianza dell’importanza della nostra città che avrà un ruolo fondamentale per il rilancio della Regione“.

Il Centro/Destra reggino chiuderà la campagna elettorale in vista delle elezioni Regionali di Domenica 26 Gennaio con un incontro pubblico presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia alle ore 19:30 di Venerdì 24 Gennaio con la candidata alla Presidenza della Regione, Jole Santelli, il coordinatore Francesco Cannizzaro, i rappresentanti di tutti i partiti del Centro/Destra e l’on. Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato per Forza Italia, capogruppo di Forza Italia nella Commissione di Vigilanza RAI e Responsabile Nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro.

Valuta questo articolo