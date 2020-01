15 Gennaio 2020 15:11

Regionali, Salvini: “il Pd di Bonaccini vuole cancellare i Decreti sicurezza ma, come per il caso Gregoretti e per le tasse su zucchero e plastica, rimanda ogni decisione a dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria”

“Il Pd di Bonaccini vuole cancellare i Decreti sicurezza ma, come per il caso Gregoretti e per le tasse su zucchero e plastica, rimanda ogni decisione a dopo le elezioni in Emilia-Romagna e Calabria. Codardi! Il Pd di Bonaccini sogna un futuro di stangate fiscali, con avversari politici in galera e più immigrati per tutti. Glielo impediremo”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.

