Regionali, Salvini: “se vinciamo in Calabria ed Emilia sfrattiamo il governo Conte”

15 Gennaio 2020 21:30

Regionali, Salvini: “il 26 gennaio si vince in Emilia Romagna e in Calabria ed il giorno dopo sfrattiamo Conte”

“Il 26 gennaio si vince in Emilia Romagna e in Calabria e voi il 27 mi date la delega per andare a Roma, a dare lo sfratto a Conte, Renzi e Zingaretti”. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini in un comizio a Castenaso, in provincia di Bologna.

