Regionali Calabria, Salvini: “Callipo si ricordi che il Pd è stato coinvolto in una delle più grandi operazioni contro la ‘ndrangheta”

19 Gennaio 2020 15:41

Regionali Calabria, Salvini: “rimango esterrefatto ogni volta che Callipo fa allusioni sulla vicinanza alla ‘ndrangheta da parte dei nostri alleati, ma se lo ricorda che il PD che lo appoggia è stato coinvolto in una delle operazioni di ‘ndrangheta più incredibili di sempre?”

“Mi chiedevo dove fosse finito Callipo visto che dice di fare una battaglia per la Calabria ma in giro per la Calabria non si è visto”, è quanto afferma in una nota Matteo Salvini. “Rimango esterrefatto – prosegue il leader della Lega- ogni volta che fa allusioni sulla vicinanza alla ‘ndrangheta da parte dei nostri alleati, ma se lo ricorda che il PD che lo appoggia è stato coinvolto in una delle operazioni di ‘ndrangheta più incredibili di sempre? Capiamo il suo imbarazzo –aggiunge– ma come può dirsi contento di essere appoggiato dal PD che ha definito le inchieste di Gratteri “uno show” e dire al contempo che lui combatte la ‘ndrangheta? Venerdì ho incontrato Gratteri e ieri eravamo in piazza senza simboli di partito per sostenerlo. Il 26 gennaio manderemo a casa il suo caro PD e dimostreremo alla Calabria cosa voglia dire fare una guerra alla ‘ndrangheta altro che chiacchiere, ipocrisie e menzogne”, conclude Salvini.

Valuta questo articolo